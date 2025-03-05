Gernot & Stipsits: "Im Dilettantismus unschlagbar"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 8: Gernot & Stipsits: "Im Dilettantismus unschlagbar"
13 Min.Folge vom 05.03.2025
Die beiden „Kings of Comedy“ Viktor Gernot und Thomas Stipsits sind jeder für sich schon am Erfolgs-Zenit, aber gemeinsam als „Lotterbuben“ nochmal mehr! In „Petra plaudert“ erzählen sie von ihrer Männerfreundschaft, ihrer kurzfristigen Männer-WG, und sie stellen sich unserem „Wie-gut-kennt-ihr-euch“-Check!
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Petra plaudert
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich