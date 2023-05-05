Staffel 19 Folge 01: Ein verpfuschter DachbodenausbauJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 1: Staffel 19 Folge 01: Ein verpfuschter Dachbodenausbau
49 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 6
Im ersten Fall der neuen Staffel geht es um einen verpfuschten Dachbodenausbau in Mattersburg, der Günther staunen lässt. Außerdem ist er auf der Spur eines großflächigen Feuchtigkeitsschadens in einer Doppelhaushälfte in Enzersdorf an der Fischa. Kann der EU-Bausachverständige für Happy Ends sorgen?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4