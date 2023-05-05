Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 19 Folge 01: Ein verpfuschter Dachbodenausbau

ATVStaffel 19Folge 1vom 05.05.2023
Staffel 19 Folge 01: Ein verpfuschter Dachbodenausbau

Staffel 19 Folge 01: Ein verpfuschter DachbodenausbauJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 1: Staffel 19 Folge 01: Ein verpfuschter Dachbodenausbau

49 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 6

Im ersten Fall der neuen Staffel geht es um einen verpfuschten Dachbodenausbau in Mattersburg, der Günther staunen lässt. Außerdem ist er auf der Spur eines großflächigen Feuchtigkeitsschadens in einer Doppelhaushälfte in Enzersdorf an der Fischa. Kann der EU-Bausachverständige für Happy Ends sorgen?

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen