Staffel 19 Folge 10: Das Trampolin-DachJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 10: Staffel 19 Folge 10: Das Trampolin-Dach
49 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 6
In der Steiermark gibt es trotz Sanierungen immer wieder Wassereintritte - und niemand weiß, warum. Und: Im Burgenland kämpft ein Häuslbauer mit einem undichten Dach. Doch Günther Nussbaum vermutet, dass hier noch etwas ganz anderes faul ist.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pfusch am Bau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4