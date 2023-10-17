Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 19 Folge 07: Schwarze Schafe

ATVStaffel 19Folge 7vom 17.10.2023
Staffel 19 Folge 07: Schwarze Schafe

Staffel 19 Folge 07: Schwarze SchafeJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 7: Staffel 19 Folge 07: Schwarze Schafe

47 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 6

Seit einem Jahr sollte Familie Hepp bereits in ihrem Haus in Wallern an der Trattnach wohnen. Doch während des Baus kommt es zu Verzögerungen, monatelang wird gar nicht gebaut und bei dem was gebaut wurde, gibt es bereits offensichtliche Mängel. Auch mit dem Wechsel des Vertragspartners hin zum ausführenden Subunternehmen wird nichts besser. Günther Nussbaum ist äußerst beunruhigt, als er hört, wer der ausführende Vertragspartner ist: Mit der Firma gab es schon in der Vergangenheit oft Probleme. Das Traumhaus von Elke Wansch im Traunviertel wurde zum Albtraum. Nach einem Jahr tauchten im Obergeschoss an mehreren Stellen feuchte Flecken und Schimmel auf. Es stellte sich heraus, dass das Flachdach undicht war. Bei der Sanierung wurde auf die Dampfbremse vergessen. Wenige Monate später gab es wieder Wassereintritte. Auch Dach Nummer drei war undicht. Verzweifelt hofft sie auf die Expertise von Günther Nussbaum.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen