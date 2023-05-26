Staffel 19 Folge 04: Undichte Fliesen und gefährliche BödenJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 4: Staffel 19 Folge 04: Undichte Fliesen und gefährliche Böden
48 Min.Folge vom 26.05.2023
Bei einer Eigentumswohnung in Kärnten muss nach wenigen Jahren der Nutzung das Badezimmer komplett saniert werden. Doch noch während einer Begutachtung durch den ATV Bauexperten Günther Nussbaum kommt es zu einem gefährlichen Zwischenfall…
