Staffel 19 Folge 02: Der lebensgefährliche Zubau
Pfusch am Bau
Folge 2: Staffel 19 Folge 02: Der lebensgefährliche Zubau
49 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 6
In Niederösterreich stößt Günther Nussbaum auf einen Hauszubau, der ihn sprachlos werden lässt. Und im zweiten Fall dieser Folge begeht Günther Nussbaum eine neu gebaute Wohnung in Tirol, welche bereits vor dem Einzug aufgrund von Wasserschäden umfassend saniert werden musste. Kann es hier doch noch zum Wohnglück kommen?
Pfusch am Bau
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4