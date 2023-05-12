Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 19Folge 2vom 12.05.2023
49 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 6

In Niederösterreich stößt Günther Nussbaum auf einen Hauszubau, der ihn sprachlos werden lässt. Und im zweiten Fall dieser Folge begeht Günther Nussbaum eine neu gebaute Wohnung in Tirol, welche bereits vor dem Einzug aufgrund von Wasserschäden umfassend saniert werden musste. Kann es hier doch noch zum Wohnglück kommen?

