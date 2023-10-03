Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Familie aus Wien kaufte sich ihr vermeintliches Traumhaus. Doch schnell wurde klar: Der Traum entwickelt sich zum Alptraum. In Niederösterreich sollte eigentlich das Haus einer Familie stehen. Doch bis heute gibt es nur eine verpfuschte Bodenplatte und eine wackelige Steinmauer. Kann Günther Nussbaum in beiden Fällen helfen?

