Staffel 19 Folge 05: Von Schimmel und Pilz zerfressenJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 5: Staffel 19 Folge 05: Von Schimmel und Pilz zerfressen
49 Min.Folge vom 03.10.2023Ab 6
Eine Familie aus Wien kaufte sich ihr vermeintliches Traumhaus. Doch schnell wurde klar: Der Traum entwickelt sich zum Alptraum. In Niederösterreich sollte eigentlich das Haus einer Familie stehen. Doch bis heute gibt es nur eine verpfuschte Bodenplatte und eine wackelige Steinmauer. Kann Günther Nussbaum in beiden Fällen helfen?
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pfusch am Bau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4