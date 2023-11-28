Staffel 19 Folge 13: Ist die Holzkonstruktion zu retten? Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 13: Staffel 19 Folge 13: Ist die Holzkonstruktion zu retten?
48 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6
In Niederösterreich offenbart sich bei einer Badezimmerrenovierung das Grauen. Der Holzbau ist massiv nass, das Holz zerstört. Und: In der Steiermark wurde das Gelände rund um ein Haus begradigt. Mit dramatischen Auswirkungen auf das Gebäude.
Pfusch am Bau
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4