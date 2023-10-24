Staffel 19 Folge 08: Undichter PoolJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 8: Staffel 19 Folge 08: Undichter Pool
Marianne Radl aus Rappoltenkirchen (Niederösterreich) ließ sich im Jahr 2021 einen neuen Pool in ihren Garten bauen. Kostenpunkt: Rund 40.000 Euro. Doch bereits ein Jahr später verfärbten sich die Wände des Pools. In Forchtenstein im Burgenland liegt der Phönixhof. Es ist eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Kinder, die aus problematischen Familien kommen. Schnell wurde das Hauptgebäude zu klein, deshalb entschloss sich der Verein, ein Nebengebäude zu errichten. Kostenpunkt: rund 250.000 Euro. Beauftragt wurde ein Unternehmen aus der Region. Doch seit Monaten können die Jugendlichen das Bad nicht nutzen - denn hier ist wieder Baustelle. Es gibt unter den Fliesen keinerlei Abdichtung, das Wasser aus der Dusche ist direkt in den Holzriegelbau geflossen. Als Günther Nussbaum zum Phönixhof kommt, wird schnell klar, dass es beim Haus weit mehr als „nur“ ein Bad-Problem gibt. Ist das Haus noch zu retten?
