Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 19 Folge 08: Undichter Pool

ATVStaffel 19Folge 8vom 24.10.2023
Staffel 19 Folge 08: Undichter Pool

Staffel 19 Folge 08: Undichter PoolJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 8: Staffel 19 Folge 08: Undichter Pool

49 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 6

Marianne Radl aus Rappoltenkirchen (Niederösterreich) ließ sich im Jahr 2021 einen neuen Pool in ihren Garten bauen. Kostenpunkt: Rund 40.000 Euro. Doch bereits ein Jahr später verfärbten sich die Wände des Pools. In Forchtenstein im Burgenland liegt der Phönixhof. Es ist eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Kinder, die aus problematischen Familien kommen. Schnell wurde das Hauptgebäude zu klein, deshalb entschloss sich der Verein, ein Nebengebäude zu errichten. Kostenpunkt: rund 250.000 Euro. Beauftragt wurde ein Unternehmen aus der Region. Doch seit Monaten können die Jugendlichen das Bad nicht nutzen - denn hier ist wieder Baustelle. Es gibt unter den Fliesen keinerlei Abdichtung, das Wasser aus der Dusche ist direkt in den Holzriegelbau geflossen. Als Günther Nussbaum zum Phönixhof kommt, wird schnell klar, dass es beim Haus weit mehr als „nur“ ein Bad-Problem gibt. Ist das Haus noch zu retten?

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen