Staffel 19 Folge 09: Die MogelpackungJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 9: Staffel 19 Folge 09: Die Mogelpackung
In Gratwein-Strassengel (Steiermark) erfüllte sich Patricia Aufegger im Jahr 2022 den Traum von der ersten eigenen Wohnung. Die Steirerin kaufte sich eine Terrassenwohnung um 235.000 Euro. Ihr Freund Manuel Mitteregger zog mit ihr zusammen ein. Anfangs waren die beiden glücklich, doch als die Heizperiode begann, wuchs ihnen binnen weniger Wochen der Schimmel. Der Vertragspartner war Anfangs noch sehr kooperativ: Er schickte Bauarbeiter in die Wohnung, um der Ursache des Schimmels auf den Grund zu gehen. Als die Arbeiter:innen die Gipskarton-Wände aufschnitten, wurde Patricias Freund Manuel stutzig. Denn hinter der Wand war noch eine weitere, offensichtlich alte Mauer. Er beginnt zu recherchieren und findet heraus, dass der neu errichtete Wohnkomplex auf ein altes Gebäude aufgestockt wurde. Als Günther Nussbaum die Innenwände erneut öffnet, entdeckt er überall feuchte Stellen und Schimmel. Doch wird die betroffene Baufirma zu ihren Mängeln stehen und das Gebäude sanieren?
