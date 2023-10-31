Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 19 Folge 09: Die Mogelpackung

ATVStaffel 19Folge 9vom 31.10.2023
Staffel 19 Folge 09: Die Mogelpackung

Staffel 19 Folge 09: Die MogelpackungJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 9: Staffel 19 Folge 09: Die Mogelpackung

46 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 6

In Gratwein-Strassengel (Steiermark) erfüllte sich Patricia Aufegger im Jahr 2022 den Traum von der ersten eigenen Wohnung. Die Steirerin kaufte sich eine Terrassenwohnung um 235.000 Euro. Ihr Freund Manuel Mitteregger zog mit ihr zusammen ein. Anfangs waren die beiden glücklich, doch als die Heizperiode begann, wuchs ihnen binnen weniger Wochen der Schimmel. Der Vertragspartner war Anfangs noch sehr kooperativ: Er schickte Bauarbeiter in die Wohnung, um der Ursache des Schimmels auf den Grund zu gehen. Als die Arbeiter:innen die Gipskarton-Wände aufschnitten, wurde Patricias Freund Manuel stutzig. Denn hinter der Wand war noch eine weitere, offensichtlich alte Mauer. Er beginnt zu recherchieren und findet heraus, dass der neu errichtete Wohnkomplex auf ein altes Gebäude aufgestockt wurde. Als Günther Nussbaum die Innenwände erneut öffnet, entdeckt er überall feuchte Stellen und Schimmel. Doch wird die betroffene Baufirma zu ihren Mängeln stehen und das Gebäude sanieren?

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen