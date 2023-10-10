Staffel 19 Folge 06: Feuchte AlbträumeJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 6: Staffel 19 Folge 06: Feuchte Albträume
48 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 6
In Moosdorf in Oberösterreich kaufte sich ein Paar ihr Traumhaus Baujahr 2004 von einer Privatperson. Drei Wochen nach dem Einzug entdeckten sie im WC plötzlich Wassertropfen. Günther Nussbaum stellt fest, dass beim Bad ordentlich gepfuscht wurde. Im zweiten Fall führt es Günther Nussbaum in eine beschauliche Kleingartensiedlung in den 22. Wiener Gemeindebezirk. Ein neu errichtetes Holzriegelhaus wird für Günther Nussbaum zur Schadensfundgrube.
Pfusch am Bau
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4