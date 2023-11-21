Staffel 19 Folge 12: Umfassende MängellisteJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 12: Staffel 19 Folge 12: Umfassende Mängelliste
47 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 6
In der Steiermark ist das Baumaterial gut, doch an der Bauausführung hapert es gewaltig. Doch eine Einigung mit dem Bauträger scheint in weiter Ferne. Und: In Salzburg wollte eine Familie den Keller ihres Hauses abdichten und entdeckte in der Tiefe leider keinen Schatz, sondern ein kaputtes Rohr.
