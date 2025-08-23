Gemeinsam mit Philipp Freitagschallenge meisternJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 467: Gemeinsam mit Philipp Freitagschallenge meistern
21 Min.Folge vom 23.08.2025
Neue Folge von Philipp bewegt: Es ist Freitag! Lockerer Einstieg, Aktivierung der Nierenpunkte, Mobilisierung und Kräftigung – und zum Abschluss die spannende Freitagschallenge.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv