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Philipp bewegt

Gemeinsam mit Philipp Freitagschallenge meistern

krone.tvStaffel 1Folge 467vom 23.08.2025
Gemeinsam mit Philipp Freitagschallenge meistern

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Philipp bewegt

Folge 467: Gemeinsam mit Philipp Freitagschallenge meistern

21 Min.Folge vom 23.08.2025

Neue Folge von Philipp bewegt: Es ist Freitag! Lockerer Einstieg, Aktivierung der Nierenpunkte, Mobilisierung und Kräftigung – und zum Abschluss die spannende Freitagschallenge.

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