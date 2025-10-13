Die Turnmatte ruft - Gemeinsame Bewegung am Montag!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 520: Die Turnmatte ruft - Gemeinsame Bewegung am Montag!
21 Min.Folge vom 13.10.2025
Mit Philipp und der täglichen gemeinsamen Bewegungseinheit halten wir unsere Gelenke geschmeidig und die Muskeln aktiv – Philipp zeigt vor, wie’s geht.
Philipp bewegt
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© krone.tv