Mehr Bewegung und Energie für die neue WocheJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 716: Mehr Bewegung und Energie für die neue Woche
21 Min.Folge vom 27.04.2026
Jeder Tag zählt: Mit dieser Bewegungseinheit mit Philipp stärken wir Muskeln, Kreislauf und Wohlbefinden – und fühlen uns danach einfach großartig. Der perfekte Start in eine neue Woche.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv