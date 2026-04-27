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Philipp bewegt

Mehr Bewegung und Energie für die neue Woche

krone.tvStaffel 1Folge 716vom 27.04.2026
Mehr Bewegung und Energie für die neue Woche

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Philipp bewegt

Folge 716: Mehr Bewegung und Energie für die neue Woche

21 Min.Folge vom 27.04.2026

Jeder Tag zählt: Mit dieser Bewegungseinheit mit Philipp stärken wir Muskeln, Kreislauf und Wohlbefinden – und fühlen uns danach einfach großartig. Der perfekte Start in eine neue Woche.

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