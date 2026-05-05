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Philipp bewegt

Dieses Training am Dienstag stärkt doppelt: Körper und Kopf!

krone.tvStaffel 1Folge 724vom 05.05.2026
Dieses Training am Dienstag stärkt doppelt: Körper und Kopf!

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Philipp bewegt

Folge 724: Dieses Training am Dienstag stärkt doppelt: Körper und Kopf!

21 Min.Folge vom 05.05.2026

Diese 20 Minuten bringen nicht nur unsere Muskeln in Schwung, sondern auch das Gehirn. Mit koordinativen Übungen fördern wir Konzentration, Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden.

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