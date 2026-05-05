Dieses Training am Dienstag stärkt doppelt: Körper und Kopf!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 724: Dieses Training am Dienstag stärkt doppelt: Körper und Kopf!
21 Min.Folge vom 05.05.2026
Diese 20 Minuten bringen nicht nur unsere Muskeln in Schwung, sondern auch das Gehirn. Mit koordinativen Übungen fördern wir Konzentration, Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv