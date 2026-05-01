Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

"Tag der Fitness": Das Feiertagstraining am Freitag

krone.tvStaffel 1Folge 720vom 01.05.2026
"Tag der Fitness": Das Feiertagstraining am Freitag

"Tag der Fitness": Das Feiertagstraining am FreitagJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 720: "Tag der Fitness": Das Feiertagstraining am Freitag

21 Min.Folge vom 01.05.2026

Auf krone.tv wird jeden Tag geturnt, auch am Feiertag. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wird bei Philipp kurzerhand zum „Tag der Fitness“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen