"Tag der Fitness": Das Feiertagstraining am FreitagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 720: "Tag der Fitness": Das Feiertagstraining am Freitag
21 Min.Folge vom 01.05.2026
Auf krone.tv wird jeden Tag geturnt, auch am Feiertag. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wird bei Philipp kurzerhand zum „Tag der Fitness“.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv