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Philipp bewegt

Frühling motiviert am Dienstag: Fit für den Sommer mit Philipp

krone.tvStaffel 1Folge 717vom 28.04.2026
Frühling motiviert am Dienstag: Fit für den Sommer mit Philipp

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Philipp bewegt

Folge 717: Frühling motiviert am Dienstag: Fit für den Sommer mit Philipp

21 Min.Folge vom 28.04.2026

Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit der täglichen Bewegungseinheit von Philipp fällt es leichter, Bewegung zur Gewohnheit zu machen. Und der Frühling motiviert zusätzlich, schließlich wollen wir fit in den Sommer starten.

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