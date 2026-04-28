Frühling motiviert am Dienstag: Fit für den Sommer mit PhilippJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 717: Frühling motiviert am Dienstag: Fit für den Sommer mit Philipp
21 Min.Folge vom 28.04.2026
Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit der täglichen Bewegungseinheit von Philipp fällt es leichter, Bewegung zur Gewohnheit zu machen. Und der Frühling motiviert zusätzlich, schließlich wollen wir fit in den Sommer starten.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv