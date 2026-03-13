Turnen am Glückstag: Freitag, der 13.!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 761: Turnen am Glückstag: Freitag, der 13.!
21 Min.Folge vom 13.03.2026
Auch am Freitag, den 13. wird natürlich geturnt, denn: „vom Reden allein werden wir nicht fit, gemeinsam setzen wir den ersten Schritt“, so Philipp gut gelaunt.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv