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Philipp bewegt

Turnen am Glückstag: Freitag, der 13.!

krone.tvStaffel 1Folge 761vom 13.03.2026
Turnen am Glückstag: Freitag, der 13.!

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Philipp bewegt

Folge 761: Turnen am Glückstag: Freitag, der 13.!

21 Min.Folge vom 13.03.2026

Auch am Freitag, den 13. wird natürlich geturnt, denn: „vom Reden allein werden wir nicht fit, gemeinsam setzen wir den ersten Schritt“, so Philipp gut gelaunt.

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