Turnen, lächeln und fit werden: Philipps Bewegungseinheit am DienstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 710: Turnen, lächeln und fit werden: Philipps Bewegungseinheit am Dienstag
21 Min.Folge vom 21.04.2026
Seit vielen Sendungen motiviert Philipp zur regelmäßigen Bewegung – mit großem Erfolg, denn täglich kommen neue Mitturnerinnen und Mitturner dazu. Die Turneinheiten machen fit und sie machen Spaß – noch nie war es so einfach, den inneren Schweinehund zu überwinden!
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Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv