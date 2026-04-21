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Philipp bewegt

Turnen, lächeln und fit werden: Philipps Bewegungseinheit am Dienstag

krone.tvStaffel 1Folge 710vom 21.04.2026
Turnen, lächeln und fit werden: Philipps Bewegungseinheit am Dienstag

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Philipp bewegt

Folge 710: Turnen, lächeln und fit werden: Philipps Bewegungseinheit am Dienstag

21 Min.Folge vom 21.04.2026

Seit vielen Sendungen motiviert Philipp zur regelmäßigen Bewegung – mit großem Erfolg, denn täglich kommen neue Mitturnerinnen und Mitturner dazu. Die Turneinheiten machen fit und sie machen Spaß – noch nie war es so einfach, den inneren Schweinehund zu überwinden!

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