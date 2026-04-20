Mit Philipp zu neuer Energie und Kraft im FrühlingJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 709: Mit Philipp zu neuer Energie und Kraft im Frühling
21 Min.Folge vom 20.04.2026
Neue Woche, neues Glück und frische Bewegungseinheiten mit Philipp! Der Frühling klopft an, und unser Körper will raus aus der Trägheit. Das regelmäßige Training bringt den Kreislauf in Schwung und sorgt für Motivation, fit in die warme Jahreszeit zu starten.
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Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv