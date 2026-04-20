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Philipp bewegt

Mit Philipp zu neuer Energie und Kraft im Frühling

krone.tvStaffel 1Folge 709vom 20.04.2026
Mit Philipp zu neuer Energie und Kraft im Frühling

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Philipp bewegt

Folge 709: Mit Philipp zu neuer Energie und Kraft im Frühling

21 Min.Folge vom 20.04.2026

Neue Woche, neues Glück und frische Bewegungseinheiten mit Philipp! Der Frühling klopft an, und unser Körper will raus aus der Trägheit. Das regelmäßige Training bringt den Kreislauf in Schwung und sorgt für Motivation, fit in die warme Jahreszeit zu starten.

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