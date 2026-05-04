Neue Energie für die Woche tanken am MontagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 723: Neue Energie für die Woche tanken am Montag
21 Min.Folge vom 04.05.2026
Nach dem langen Wochenende starten wir motiviert in die neue Woche. Zusätzliche Energie holen wir uns bei der Bewegungseinheit mit Philipp!
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv