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Philipp bewegt

Neue Energie für die Woche tanken am Montag

krone.tvStaffel 1Folge 723vom 04.05.2026
Neue Energie für die Woche tanken am Montag

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Philipp bewegt

Folge 723: Neue Energie für die Woche tanken am Montag

21 Min.Folge vom 04.05.2026

Nach dem langen Wochenende starten wir motiviert in die neue Woche. Zusätzliche Energie holen wir uns bei der Bewegungseinheit mit Philipp!

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