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Philipp bewegt

Philipp sorgt für extra Bewegung im Schulalltag am Mittwoch

krone.tvStaffel 1Folge 711vom 22.04.2026
Philipp sorgt für extra Bewegung im Schulalltag am Mittwoch

Philipp sorgt für extra Bewegung im Schulalltag am MittwochJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 711: Philipp sorgt für extra Bewegung im Schulalltag am Mittwoch

21 Min.Folge vom 22.04.2026

Mit einfachen Übungen und viel Motivation holt Philipp die Kinder genau dort ab, wo sie stehen – und macht Bewegung zu einem Highlight des Schultages. Diesmal in der Volksschule Hauptplatz in Bruck an der Leitha.

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