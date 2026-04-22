Philipp sorgt für extra Bewegung im Schulalltag am MittwochJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 711: Philipp sorgt für extra Bewegung im Schulalltag am Mittwoch
21 Min.Folge vom 22.04.2026
Mit einfachen Übungen und viel Motivation holt Philipp die Kinder genau dort ab, wo sie stehen – und macht Bewegung zu einem Highlight des Schultages. Diesmal in der Volksschule Hauptplatz in Bruck an der Leitha.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv