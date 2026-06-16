Iran-Deal und Käfig-Kampf: Hat Trumps Show-Politik Erfolg?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 16.06.2026: Iran-Deal und Käfig-Kampf: Hat Trumps Show-Politik Erfolg?
53 Min.Folge vom 16.06.2026
Zu Gast: Ex-Außenminister von Luxemburg Jean Asselborn, Ex-Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP), Finanzexpertin Sandra Navidi, Politikwissenschaftlerin Regula Stämpfli und George Weinberg (Geschäftsführer der „Republicans Overseas“ Deutschland).
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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