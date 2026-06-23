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Pro und Contra

Die FPÖ feiert – Ist die politische Mitte chancenlos?

PULS 4Folge vom 23.06.2026
Die FPÖ feiert – Ist die politische Mitte chancenlos?

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Pro und Contra

Folge vom 23.06.2026: Die FPÖ feiert – Ist die politische Mitte chancenlos?

52 Min.Folge vom 23.06.2026

Es diskutieren SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, Ex-SPÖ-Tirol-Chef Georg Dornauer, ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, "Falter"-Journalistin Barbara Tóth und Norbert Nemeth (stellvertretender FPÖ-Klubobmann).

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