Die FPÖ feiert – Ist die politische Mitte chancenlos?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 23.06.2026: Die FPÖ feiert – Ist die politische Mitte chancenlos?
52 Min.Folge vom 23.06.2026
Es diskutieren SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, Ex-SPÖ-Tirol-Chef Georg Dornauer, ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, "Falter"-Journalistin Barbara Tóth und Norbert Nemeth (stellvertretender FPÖ-Klubobmann).
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4