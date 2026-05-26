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Pro und Contra

Geburten-Rekordtief: Wie viel Druck verträgt die moderne Frau?

PULS 4Folge vom 26.05.2026
Geburten-Rekordtief: Wie viel Druck verträgt die moderne Frau?

Geburten-Rekordtief: Wie viel Druck verträgt die moderne Frau?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge vom 26.05.2026: Geburten-Rekordtief: Wie viel Druck verträgt die moderne Frau?

51 Min.Folge vom 26.05.2026

Zu Gast sind: Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler (Die Grünen), Ex-ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner, FPÖ-Nationalratsabgeordnete Rosa Ecker und Stand-up-Comedienne Julia Brandner.

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