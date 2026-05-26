Geburten-Rekordtief: Wie viel Druck verträgt die moderne Frau?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 26.05.2026: Geburten-Rekordtief: Wie viel Druck verträgt die moderne Frau?
51 Min.Folge vom 26.05.2026
Zu Gast sind: Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler (Die Grünen), Ex-ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner, FPÖ-Nationalratsabgeordnete Rosa Ecker und Stand-up-Comedienne Julia Brandner.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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