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Pro und Contra

Religion vor Gesetz – Haben wir ein Problem mit politischem Islam?

PULS 4Folge vom 19.05.2026
Religion vor Gesetz – Haben wir ein Problem mit politischem Islam?

Religion vor Gesetz – Haben wir ein Problem mit politischem Islam?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge vom 19.05.2026: Religion vor Gesetz – Haben wir ein Problem mit politischem Islam?

53 Min.Folge vom 19.05.2026

Zu Gast: die Liberale Imamin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş, Carla Amina Baghajati (Schulamtsleiterin der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs), Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Sigrid Maurer (stv. Klubobfrau der Grünen)

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