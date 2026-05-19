Religion vor Gesetz – Haben wir ein Problem mit politischem Islam?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 19.05.2026: Religion vor Gesetz – Haben wir ein Problem mit politischem Islam?
53 Min.Folge vom 19.05.2026
Zu Gast: die Liberale Imamin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş, Carla Amina Baghajati (Schulamtsleiterin der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs), Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Sigrid Maurer (stv. Klubobfrau der Grünen)
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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