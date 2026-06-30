Todeshitze oder Traumsommer - Wie viel Alarmismus ist angebracht?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 30.06.2026: Todeshitze oder Traumsommer - Wie viel Alarmismus ist angebracht?
50 Min.Folge vom 30.06.2026
Rekordtemperaturen, ausgetrocknete Böden und schwere Unwetterwarnungen: Österreich schwitzt unter der Hitzekuppel. Während die einen vor dem "Anlauf ins Verderben" warnen, wittern andere puren Klima-Alarmismus. Wie gefährlich ist dieser Sommer wirklich? Es diskutieren Sigrid Maurer (stellvertretende Klubobfrau der Grünen), ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl, Physiker Werner Gruber und Schauspieler Albert Fortell.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4