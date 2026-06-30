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Pro und Contra

Todeshitze oder Traumsommer - Wie viel Alarmismus ist angebracht?

PULS 4Folge vom 30.06.2026
Todeshitze oder Traumsommer - Wie viel Alarmismus ist angebracht?

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Pro und Contra

Folge vom 30.06.2026: Todeshitze oder Traumsommer - Wie viel Alarmismus ist angebracht?

50 Min.Folge vom 30.06.2026

Rekordtemperaturen, ausgetrocknete Böden und schwere Unwetterwarnungen: Österreich schwitzt unter der Hitzekuppel. Während die einen vor dem "Anlauf ins Verderben" warnen, wittern andere puren Klima-Alarmismus. Wie gefährlich ist dieser Sommer wirklich? Es diskutieren Sigrid Maurer (stellvertretende Klubobfrau der Grünen), ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl, Physiker Werner Gruber und Schauspieler Albert Fortell.

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