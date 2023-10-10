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Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Konnte Werner Kogler überzeugen?

PULS 4Staffel 5Folge 33vom 10.10.2023
Pro und Contra Spezial: Konnte Werner Kogler überzeugen?

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Pro und Contra

Folge 33: Pro und Contra Spezial: Konnte Werner Kogler überzeugen?

46 Min.Folge vom 10.10.2023

Nach dem PULS 24 Bürgerforum mit Grünen-Chef Werner Kogler diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer und "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann über die Antworten Werner Koglers und darüber, ob Kogler in der Stammtisch-Diskussion überzeugen konnte.

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