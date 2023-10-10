Pro und Contra Spezial: Konnte Werner Kogler überzeugen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 33: Pro und Contra Spezial: Konnte Werner Kogler überzeugen?
46 Min.Folge vom 10.10.2023
Nach dem PULS 24 Bürgerforum mit Grünen-Chef Werner Kogler diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer und "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann über die Antworten Werner Koglers und darüber, ob Kogler in der Stammtisch-Diskussion überzeugen konnte.
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