Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Urteil im Teichtmeister-Prozess

PULS 4Staffel 5Folge 27vom 05.09.2023
Pro und Contra: Urteil im Teichtmeister-Prozess

Pro und Contra: Urteil im Teichtmeister-ProzessJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 27: Pro und Contra: Urteil im Teichtmeister-Prozess

53 Min.Folge vom 05.09.2023

Ist die Strafe angemessen? Wie gehen wir als Gesellschaft mit mutmaßlichen pädophilen Tätern um und wie schützen wir Kinder vor Übergriffen? Dazu diskutieren bei Pro und Contra bei Gundula Geiginger: Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP), "Falter"-Chefredakteur und Jurist Florian Klenk, Rechtsanwalt Sascha Flatz, Psychotherapeutin und Buchatorin Rotraud Perner, Geschäftsführerin des Kinderschutzzentrums "Die Möwe", Hedwig Wölfl.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen