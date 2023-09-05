Pro und Contra: Urteil im Teichtmeister-ProzessJetzt kostenlos streamen
Folge 27: Pro und Contra: Urteil im Teichtmeister-Prozess
53 Min.Folge vom 05.09.2023
Ist die Strafe angemessen? Wie gehen wir als Gesellschaft mit mutmaßlichen pädophilen Tätern um und wie schützen wir Kinder vor Übergriffen? Dazu diskutieren bei Pro und Contra bei Gundula Geiginger: Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP), "Falter"-Chefredakteur und Jurist Florian Klenk, Rechtsanwalt Sascha Flatz, Psychotherapeutin und Buchatorin Rotraud Perner, Geschäftsführerin des Kinderschutzzentrums "Die Möwe", Hedwig Wölfl.
