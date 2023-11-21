Pro und Contra: Die Pilnacek-FilesJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 40: Pro und Contra: Die Pilnacek-Files
51 Min.Folge vom 21.11.2023
Tonaufnahmen von dem verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek belasten die ÖVP und den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Clemens Oistric, Erich Vogl, Eva Schütz und Georg Krakow besprechen die Files. Ein weiteres Diskussionsthema: Kann es eine Schule ohne Noten geben? Es diskutieren Nico Marchetti und Paul Stich.
