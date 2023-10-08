Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra SPEZIAL vom 08.10.2023

PULS 4
Staffel 5
Folge 32
vom 08.10.2023
51 Min.
Folge vom 08.10.2023

In einem Pro und Contra Spezial zum Hamas-Angriff auf Israel diskutieren bei Moderator Werner Sejka Danielle Spera, ehemalige Journalistin und Direktorin des Jüdischen Museums, Christian Ultsch, Außenpolitik-Chef bei der "Presse", Gerald Karner, ehemaliger Offizier und Militärexperte und Raimund Löw, Außenpolitik-Journalist beim "Falter".

