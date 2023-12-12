Pro und Contra: Wie krank ist unser Gesundheitssystem? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 43: Pro und Contra: Wie krank ist unser Gesundheitssystem?
50 Min.Folge vom 12.12.2023
Die Grippe- und Covid-Welle nimmt Fahrt auf und trifft auf eine geschwächte Versorgung durch Kassenärzt:innen sowie überlastetes Personal in den Spitälern. Die neue Gesundheitsreform der Bundesregierung soll Erleichterung bringen. Doch der Wiener Ärztekammer reicht das nicht, es brauche mehr Personal und höhere Gehälter, sonst drohe ein Kollaps der Spitalversorgung. Darüber diskutieren der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und der Vizepräsident der Ärztekammer, Harald Mayer. Zudem in der Sendung zu Gast ist Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) im Interview zum Thema: Wie kommen wir aus der Wirtschaftskrise?
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Genre:Talk
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