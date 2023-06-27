Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Aufstand gegen Putin – Kommt jetzt die Wende im Ukraine-Krieg?

PULS 4Staffel 5Folge 26vom 27.06.2023
52 Min.Folge vom 27.06.2023

Der Aufstand der Söldnertruppe Wagner ist gescheitert. Doch auch Wladimir Putin ist angeschlagen. Statt Kontrolle und Macht vermittelt Russlands Präsident Ohnmacht und Chaos. Ist das der Beginn seines Abstiegs und gerät er auch im Ukraine-Krieg stärker unter Druck? Das diskutiert diese Woche eine spannende Runde bei Pro und Contra mit Ursula Plassnik, Velina Tchakarova, Gerald Karner und Alexander Dubowy.

