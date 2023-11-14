Pro und Contra: Radikalisierung durch Nahost-Konflikt – Ist die Integration gescheitert? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 39: Pro und Contra: Radikalisierung durch Nahost-Konflikt – Ist die Integration gescheitert?
51 Min.Folge vom 14.11.2023
Welche Maßnahmen wirken gegen islamistische Radikalisierung? Was läuft falsch in der Integrationspolitik? Und was hilft gegen den zunehmenden Antisemitismus? Darüber diskutieren Faika El-Nagashi, Hannes Amesbauer, Melisa Erkurt und Nicolas Stockhammer. Im Einzelinterview mit dem Wiener Ex-Bürgermeister Michael Häupl ist u.a. auch der SPÖ-Parteitag und Andreas Bablers Chancen auf die Kanzlerschaft ein Thema.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4