Pro und Contra: Das System Rammstein - Was ist dran an den Vorwürfen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 24: Pro und Contra: Das System Rammstein - Was ist dran an den Vorwürfen?
51 Min.Folge vom 13.06.2023
Die Rockband Rammstein ist bekannt für provokante und gewaltverherrlichende Texte. Nun wurde öffentlich, dass es auch bei Konzerten zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Sollen Auftritte nun verboten werden? Diese und andere Fragen diskutiert eine informierte Runde aus Meri Disoski, Marco Pogo, Werner Tomanek, Vanessa Spanbauer und Samir Köck.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4