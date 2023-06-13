Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Das System Rammstein - Was ist dran an den Vorwürfen?

PULS 4Staffel 5Folge 24vom 13.06.2023
51 Min.Folge vom 13.06.2023

Die Rockband Rammstein ist bekannt für provokante und gewaltverherrlichende Texte. Nun wurde öffentlich, dass es auch bei Konzerten zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Sollen Auftritte nun verboten werden? Diese und andere Fragen diskutiert eine informierte Runde aus Meri Disoski, Marco Pogo, Werner Tomanek, Vanessa Spanbauer und Samir Köck.

