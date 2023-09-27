Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Konnte Meinl-Reisinger überzeugen?

PULS 4Staffel 5Folge 30vom 27.09.2023
52 Min.Folge vom 27.09.2023

Nach dem PULS 24 Bürgerforum mit NEOS-Chefin Beate Mein-Reisinger diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak, Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer und der stellvertretende Chefredaktur des "Kurier", Richard Grasl über die Antworten Meinl-Reisingers. darüber, ob Babler in der Stammtisch-Diskussion überzeugen konnte.

