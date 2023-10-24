Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Terror, humanitäre Krise und Judenhass - Eskaliert der Nahost-Krieg?

PULS 4Staffel 5Folge 36vom 24.10.2023
Pro und Contra: Terror, humanitäre Krise und Judenhass - Eskaliert der Nahost-Krieg?

Folge 36: Pro und Contra: Terror, humanitäre Krise und Judenhass - Eskaliert der Nahost-Krieg?

52 Min.Folge vom 24.10.2023

Mehr als zwei Wochen nach dem verheerenden Hamas-Angriff schickt Israel Bodentruppen nach Gaza. Wie weit geht Selbstverteidigung und wie geht Österreich mit einem erstarkten Antisemitismus um? Darüber diskutiert bei Pro und Contra eine prominente Runde mit Ariel Muzicant, Hasnain Kazim, Ingrid Steiner-Gashi und Thomas Schmidinger. Ebenfalls im Gespräch: Schlomo Hofmeister.

PULS 4
