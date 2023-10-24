Pro und Contra: Terror, humanitäre Krise und Judenhass - Eskaliert der Nahost-Krieg?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 36: Pro und Contra: Terror, humanitäre Krise und Judenhass - Eskaliert der Nahost-Krieg?
52 Min.Folge vom 24.10.2023
Mehr als zwei Wochen nach dem verheerenden Hamas-Angriff schickt Israel Bodentruppen nach Gaza. Wie weit geht Selbstverteidigung und wie geht Österreich mit einem erstarkten Antisemitismus um? Darüber diskutiert bei Pro und Contra eine prominente Runde mit Ariel Muzicant, Hasnain Kazim, Ingrid Steiner-Gashi und Thomas Schmidinger. Ebenfalls im Gespräch: Schlomo Hofmeister.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4