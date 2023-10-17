Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Krieg in Israel – Was sind die Auswirkungen auf Österreich?

PULS 4Staffel 5Folge 35vom 17.10.2023
Pro und Contra: Krieg in Israel – Was sind die Auswirkungen auf Österreich?

Im Nahen Osten fliegen die Raketen und in Europas Städten wird demonstriert. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und welche Folgen daraus resultieren, diskutieren bei Pro und Contra der palästinensische Botschafter Salah Abdel Shafi, der Autor Harry Bergmann, die Musikerin Isabel Frey, der Soziologe Kenan Güngör und die Journalistin Colette Schmidt.

