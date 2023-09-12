Pro und Contra: Polit-Phänomen Sebastian Kurz - Wie viel Einfluss hat der Ex-Kanzler? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 28: Pro und Contra: Polit-Phänomen Sebastian Kurz - Wie viel Einfluss hat der Ex-Kanzler?
51 Min.Folge vom 12.09.2023
Er ist wieder da. Altkanzler Sebastian Kurz ist in diesem Monat gleich zweimal in den heimischen Kinos zu sehen. Da kochen die Gerüchte rund um ein politisches Comeback hoch. Doch wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario und wie nachhaltig hat Kurz die Politik geprägt? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich bei Pro und Contra eine kontroverse Runde mit Wolfgang Gerstl, Julia Herr, Kurt Langbein und Elisabeth Köstinger. Ebenfalls im Interview: Michel Friedman.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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