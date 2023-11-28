Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 5Folge 41vom 28.11.2023
51 Min.Folge vom 28.11.2023

Noch ruhen die Waffen bis Donnerstag, das Ende der Feuerpause in Gaza wurde um zwei Tage verlängert. Kann das der erste Schritt zu einem Friedensprozess sein? Ein Pro und Contra mit Peter Sichrovsky, Josef Cap, Nadine Sayegh und Daniel Landau. Im Gespräch davor: Tal Yeshurun über seine Angehörigen in der Gewalt der Hamas sowie IDF-Sprecher Ayre Sharuz Shalicar über Militärstrategien.

