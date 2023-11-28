Pro und Contra: Feuerpause in Nahost – Frieden verhandeln oder Hamas zerstören?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 41: Pro und Contra: Feuerpause in Nahost – Frieden verhandeln oder Hamas zerstören?
51 Min.Folge vom 28.11.2023
Noch ruhen die Waffen bis Donnerstag, das Ende der Feuerpause in Gaza wurde um zwei Tage verlängert. Kann das der erste Schritt zu einem Friedensprozess sein? Ein Pro und Contra mit Peter Sichrovsky, Josef Cap, Nadine Sayegh und Daniel Landau. Im Gespräch davor: Tal Yeshurun über seine Angehörigen in der Gewalt der Hamas sowie IDF-Sprecher Ayre Sharuz Shalicar über Militärstrategien.
