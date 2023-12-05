Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Kleben oder reden

PULS 4Staffel 5Folge 42vom 05.12.2023
Folge 42: Pro und Contra: Kleben oder reden

52 Min.Folge vom 05.12.2023

Klimaaktivist:innen polarisieren mit ihren Aktionen derzeit wie kaum jemand anderer. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wird auf diese Weise legitimer Protest kriminalisiert oder sind die Ermittlungen nachvollziehbar? Bei Pro und Contra diskutieren Nico Marchetti, Thomas Waitz, Afra Porsche und Gerhard Lustig.

