Pro und Contra
Folge 42: Pro und Contra: Kleben oder reden
52 Min.Folge vom 05.12.2023
Klimaaktivist:innen polarisieren mit ihren Aktionen derzeit wie kaum jemand anderer. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wird auf diese Weise legitimer Protest kriminalisiert oder sind die Ermittlungen nachvollziehbar? Bei Pro und Contra diskutieren Nico Marchetti, Thomas Waitz, Afra Porsche und Gerhard Lustig.
