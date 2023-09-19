Pro und Contra Spezial: Konnte Babler überzeugen? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 29: Pro und Contra Spezial: Konnte Babler überzeugen?
50 Min.Folge vom 19.09.2023
nach dem PULS 24 Bürgerforum mit SPÖ-Chef Andreas Babler diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger die stellvertretende SPÖ-Klubchefin Julia Herr, der stellvertretende NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak und die Journalistin Anneliese Rohrer darüber, ob Babler in der Stammtisch-Diskussion überzeugen konnte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4