Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Konnte Babler überzeugen?

PULS 4Staffel 5Folge 29vom 19.09.2023
Pro und Contra Spezial: Konnte Babler überzeugen?

Pro und Contra Spezial: Konnte Babler überzeugen? Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 29: Pro und Contra Spezial: Konnte Babler überzeugen?

50 Min.Folge vom 19.09.2023

nach dem PULS 24 Bürgerforum mit SPÖ-Chef Andreas Babler diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger die stellvertretende SPÖ-Klubchefin Julia Herr, der stellvertretende NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak und die Journalistin Anneliese Rohrer darüber, ob Babler in der Stammtisch-Diskussion überzeugen konnte.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen