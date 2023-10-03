Pro und Contra Spezial - Was will KicklJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 31: Pro und Contra Spezial - Was will Kickl
Nach der Absage von FPÖ-Chef Herbert Kickl stellt PULS 24 sein Programm morgen, 3. Oktober, um. Statt „Bürgerforum Live“ widmet sich ein "Pro und Contra Spezial - Was will Kickl?" um 21:00 Uhr auf Joyn & PULS 24 der FPÖ unter Herbert Kickl. Bei Gundula Geiginger kommen Unterstützer:innen und Kritiker:innen zu Wort, sowohl in der Diskussionsrunde als auch im Publikum. Zu Gast sind Heinz-Christian Strache (ehem. Parteiobmann und Vizekanzler, FPÖ), Peter Pilz (ehem. Grüner Nationalratsabgeordneter, Gründer der Liste Pilz und Herausgeber, zackzack.at), Frauke Petry (ehem. Bundesparteisprecherin, Alternative für Deutschland) und Claus Pándi (Chefredakteur, Salzburg Krone). Gesendet wird erneut live aus dem Gasthaus „Luftburg – Kolarik im Prater“ vor interessiertem Publikum.
