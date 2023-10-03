Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial - Was will Kickl

PULS 4Staffel 5Folge 31vom 03.10.2023
Pro und Contra Spezial - Was will Kickl

Pro und Contra Spezial - Was will KicklJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 31: Pro und Contra Spezial - Was will Kickl

70 Min.Folge vom 03.10.2023

Nach der Absage von FPÖ-Chef Herbert Kickl stellt PULS 24 sein Programm morgen, 3. Oktober, um. Statt „Bürgerforum Live“ widmet sich ein "Pro und Contra Spezial - Was will Kickl?" um 21:00 Uhr auf Joyn & PULS 24 der FPÖ unter Herbert Kickl. Bei Gundula Geiginger kommen Unterstützer:innen und Kritiker:innen zu Wort, sowohl in der Diskussionsrunde als auch im Publikum. Zu Gast sind Heinz-Christian Strache (ehem. Parteiobmann und Vizekanzler, FPÖ), Peter Pilz (ehem. Grüner Nationalratsabgeordneter, Gründer der Liste Pilz und Herausgeber, zackzack.at), Frauke Petry (ehem. Bundesparteisprecherin, Alternative für Deutschland) und Claus Pándi (Chefredakteur, Salzburg Krone). Gesendet wird erneut live aus dem Gasthaus „Luftburg – Kolarik im Prater“ vor interessiertem Publikum.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen