Folge 37: Pro und Contra: "Netanjahu-Freunde" und "Hamas-Versteher" - Wie sehr spaltet uns der Nahost-Krieg?
51 Min.Folge vom 31.10.2023
Der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel hat nicht nur eine Reihe an militärischen Maßnahmen ausgelöst, sondern auch die Fronten in der Debatte verhärtet. Wie konnte es so weit kommen? Ist eine Lösung des Nahost-Konflikts unmöglich geworden? Das diskutiert bei Pro und Contra eine prominente Runde mit der Sängerin Timna Brauer, dem ÖVP-Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg, der Demokratieaktivistin Martha Bißmann und dem Ökonomen Stephan Schulmeister.
