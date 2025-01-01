Die Politik-Insider: Wie gelingt der Wiederaufbau?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 29: Die Politik-Insider: Wie gelingt der Wiederaufbau?
30 Min.
Bringen uns die Öffnungsschritte und der Comeback-Plan der Regierung wirtschaftlich wieder auf die Überholspur? Wie kreativ ist der Wiederaufbauplan? Und braucht es zusätzliche Maßnahmen um diese Krise zu überstehen? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, und Rainer Nowak, Chefredakteur der "Presse"
