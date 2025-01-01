Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Lockdown für Ungeimpfte - Ausweg oder Schikane?

PULS 24Staffel 4Folge 52
Die Politik-Insider: Lockdown für Ungeimpfte - Ausweg oder Schikane?

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 52: Die Politik-Insider: Lockdown für Ungeimpfte - Ausweg oder Schikane?

31 Min.

Die Regierung hat sich vergangenen Freitag auf ein neues Corona-Maßnahmenpaket geeinigt. Dieses macht einen Lockdown für Ungeimpfte erstmals möglich. Darüber diskutieren bei Manuela Raidl der Jurist und Buchautor Hubert Niedermayr sowie der Kommunikationsberater Robert Willacker.

