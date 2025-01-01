Die Politik-Insider: Lockdown für Ungeimpfte - Ausweg oder Schikane?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 52: Die Politik-Insider: Lockdown für Ungeimpfte - Ausweg oder Schikane?
31 Min.
Die Regierung hat sich vergangenen Freitag auf ein neues Corona-Maßnahmenpaket geeinigt. Dieses macht einen Lockdown für Ungeimpfte erstmals möglich. Darüber diskutieren bei Manuela Raidl der Jurist und Buchautor Hubert Niedermayr sowie der Kommunikationsberater Robert Willacker.
