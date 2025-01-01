Die Politik-Insider: Razzia bei der ÖVP - Wie schwer lasten die Vorwürfe?Jetzt kostenlos streamen
Folge 49: Die Politik-Insider: Razzia bei der ÖVP - Wie schwer lasten die Vorwürfe?
Mittwochfrüh kam es zu mehreren Hausdurchsuchungen. Die WKStA wird Kanzler Kurz und neun weiteren Verdächtigen Bestechlichkeit, Bestechung und Untreue vor. Wie schwer wiegen die Vorwürfe gegen Kurz und die ÖVP? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und "Profil"-Journalist Gernot Bauer.
