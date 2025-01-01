Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Razzia bei der ÖVP - Wie schwer lasten die Vorwürfe?

PULS 24Staffel 4Folge 49
30 Min.

Mittwochfrüh kam es zu mehreren Hausdurchsuchungen. Die WKStA wird Kanzler Kurz und neun weiteren Verdächtigen Bestechlichkeit, Bestechung und Untreue vor. Wie schwer wiegen die Vorwürfe gegen Kurz und die ÖVP? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und "Profil"-Journalist Gernot Bauer.

