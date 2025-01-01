Die Politik-Insider: Corona-Politik - Was muss sich ändern?Jetzt kostenlos streamen
Folge 328: Die Politik-Insider: Corona-Politik - Was muss sich ändern?
In der Corona-Politik ist in den vergangenen Wochen viel schiefgegangen. Nun ist ein Lockdown als ultima ratio in Kraft. Was muss sich in der Pandemiebekämpfung künftig ändern? Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger die Kommunikationsberaterin Nina Hoppe und der Ex-ÖVP-Politiker Andreas Khol.
