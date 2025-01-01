Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 4Folge 328
31 Min.

In der Corona-Politik ist in den vergangenen Wochen viel schiefgegangen. Nun ist ein Lockdown als ultima ratio in Kraft. Was muss sich in der Pandemiebekämpfung künftig ändern? Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger die Kommunikationsberaterin Nina Hoppe und der Ex-ÖVP-Politiker Andreas Khol.

