31 Min.

Die Veröffentlichung diverser Chats hat bereits zu Rücktritten von Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter und ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid geführt, Christian Pilnacek, einst mächtiger Sektionschef im Justizministerium, bleibt vorerst suspendiert. War’s das, oder kommt noch mehr? Wie sind die neu veröffentlichten Schmid-Chats zu bewerten und werden wir demnächst neu wählen müssen? Und welche Auswirkungen hat das für Bundeskanzler Sebastian Kurz? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger: Stephan Löwenstein, Österreich-Korrespondenten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", und Florian Klenk, Chefredakteur "Falter".

