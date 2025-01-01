Die Politik-Insider: Bröckelt das System Kurz?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 39: Die Politik-Insider: Bröckelt das System Kurz?
31 Min.
Die Veröffentlichung diverser Chats hat bereits zu Rücktritten von Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter und ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid geführt, Christian Pilnacek, einst mächtiger Sektionschef im Justizministerium, bleibt vorerst suspendiert. War’s das, oder kommt noch mehr? Wie sind die neu veröffentlichten Schmid-Chats zu bewerten und werden wir demnächst neu wählen müssen? Und welche Auswirkungen hat das für Bundeskanzler Sebastian Kurz? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger: Stephan Löwenstein, Österreich-Korrespondenten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", und Florian Klenk, Chefredakteur "Falter".
PULS 24 Die Politik-Insider
